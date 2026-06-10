Tonk: कंटेनर में 15 गोवंश भरकर भागा था अंतरराज्यीय गोतस्कर, 7 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा

टोंक। देवली थाना पुलिस ने सात माह से फरार चल रहे एक अंतरराज्यीय गो-तस्कर को हरियाणा के नूंह जिले से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी आसिफ पुत्र इदरिश मेव निवासी हीरवाड़ी बमाठेली थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूंह हरियाणा है। थानाधिकारी दौलतराम ने बताया कि गत वर्ष 10 नवम्बर को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि पनवाड़ मोड़ स्थित महावीर ढाबे के पास सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर में गोवंश भरे हुए है।