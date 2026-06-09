Dholpur: करोड़ों खर्च के बाद भी बदहाल मचकुंड, दीवारें ढह रहीं, फाउंटेन बंद, पर्यटक सुविधाओं का अभाव

मचकुंड सरोवर में हाल में नगर परिषद की ओर से बोटिंग शुरू की गई है। अभी एक ही बोट संचालित है और पर्यटक इसमें लुत्फ उठा रहे है। लेकिन बैटरी से संचालित बोट जल्दी हांफ जाती है। नगर परिषद प्रशासन को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां पर सुविधाएं बढ़ानी होंगी। साथ ही रोशनी की उचित व्यवस्था होने पर देर शाम को यहां आने वाले लोग आसानी से लुत्फ ले सकेंगे। वहीं, मचकुंड स्थल कई बाइकर्स अंधा-धुंध तरीके से चलाते हैं और शोरगुल करते है, जिससे पर्यटक सहम जाते है। चौकी पुलिस भी केवल वीआईपी के आने पर ही बाहर निकलती है।