Indian Railways: रेल मंत्रालय ने 380 KM लंबी नई रेल लाइन को दी मंजूरी, राजस्थान के इन जिलों के लोगों को मिलेगी सुविधा

बांसवाड़ा जिला पहाड़ी क्षेत्र और खनिज संपदा से समृद्ध है, लेकिन अभी भारतीय रेल से जुड़ा नहीं है। इस क्षेत्र में मैंगनीज अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, सोना, तांबा, क्वाट्र्ज जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए क्षेत्र से माल ढुलाई की भी प्रबल संभावना है। दाहोद-अलीराजपुर-नंदुरबार एक पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में स्थित है।