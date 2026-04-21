Pratapgarh: शादी में आए डॉक्टर की रहस्यमयी मौत, कुएं से मिला शव, मोबाइल की तलाश में पानी खाली

शव का बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद शव परिजनों को सौंपा। मोहित मछार ने कोटा से एमबीबीएस किया था और वर्तमान में राजसमंद में एक एनजीओ के साथ कार्यरत था। परिजनों की ओर से हत्या का मामला दर्ज कराया था।

वहीं मामले की संंदिग्धता को देखते हुए सोमवार को पुलिस और परिजन बोरी पी गांव पहुंचे। जहां जांच के दौरान कुएं का पानी खाली कराया। इसके साथ ही कई लोगों ने पूछताछ भी की। इस दौरान बांसवाड़ा उपजिला प्रमुख विकास बामणिया परिजनों के साथ पहुंचे। जहां आसपास लोगों से भी पता किया। कुएं का पानी खाली करवाकर युवक के मोबाइल को खोजने की कोशिश की गई।