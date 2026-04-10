Pratapgarh: फार्म हाउस में चल रहा था 12.75 करोड़ का खेल, पुलिस पहुंची तो मचा हड़कंप, 6 आरोपी अरेस्ट

पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों में हर्षवर्धन पुत्र विनोद अग्रवाल निवासी बंगला न 47 जैन कॉलोनी नीमच थाना नीमच कैट एमपी, प्रिंस कुमार पुत्र कुलदीप कुमार निवासी कदोला कला थाना नूरमहल जिला जालधर पंजाब, लखपत पुत्र संजय कुमार विश्नोई निवासी घडसाडा थाना घडसाडा जिला गंगानगर, पुरुषोतम पुत्र प्रेमचंद रेगर निवासी सेमार्ड थाना बघाना जिला नीमच मध्यप्रदेश, हरमनसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह निवासी जैतसर थाना जैतसर जिला श्रीगंगानगर, रामबाबु पुत्र भोला मुखिया निवासी लतिफुलापुर बाहेरा थाना बाहेरा जिला दरभंगा बिहार को गिरफ्तार किया गया।