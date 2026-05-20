Rajasthan Farming: मल्चिंग तकनीक से बदली किसानों की खेती, ड्रिप सिंचाई से 40% पानी बचाकर बढ़ा मुनाफा

मल्चिंग तकनीक में सिंचाई की सबसे आधुनिक और प्रभावी व्यवस्था अपनाई जाती है, जिसके तहत पौधों को पारंपरिक तरीके से खुला पानी देने के बजाय ड्रिप इरिगेशन (टपक सिंचाई पद्धति) का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले ट्रैक्टर की मदद से खेत में उठी हुई क्यारियां बनाई जाती हैं और इन क्यारियों के ऊपर ड्रिप सिंचाई की इनलाइन पाइपों का जाल बिछाया जाता है। इसके बाद पूरी क्यारी को प्लास्टिक मल्चिंग शीट से अच्छी तरह ढक दिया जाता है और शीट में तय दूरी पर छेद करके पौधे लगाए जाते हैं, जिससे ड्रिप के जरिए पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद करके पहुंचता है। प्लास्टिक शीट से ढके होने के कारण तेज धूप में भी पानी का वाष्पीकरण (भाप बनकर उड़ना) नहीं होता है, जिससे मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है और फसलों को बार-बार सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती।