प्रतापगढ़ में धोलापानी थाना CI प्रवीण चारण पर बड़ा एक्शन, रिश्वतकांड के बाद थानाधिकारियों के तबादले

एसीबी की कार्रवाई के दौरान आरोपी पुलिस निरीक्षक के पास से मौके पर 2 लाख 87 हजार 150 रुपए की नकदी बरामद की गई। इसके बाद जांच दल ने ने जब आरोपी पुलिस निरीक्षक प्रवीण चारण के सरकारी आवास की तलाशी ली, तो वहां से भी सत्यापन के लिए दी गई 20 हजार की राशि में से 14 हजार रुपए मिले। इन नोटों के सीरियल नंबर सत्यापन के लिए दिए गए नोटों से मेल खा रहे हैं। जो रिश्वत के लेनदेन का पुख्ता प्रमाण है।

एसीबी ने पुलिस निरीक्षक प्रवीण चारण के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वहीं एसीबी की ओर से इस मामले में रुपयों की बरामदगी और मौका तस्दीक की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तथा आगे की जांच जारी है।