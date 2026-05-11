11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ डॉ. मोहित मसार हत्याकांड: शराब पार्टी के बाद कुएं में मिला अर्धनग्न शव, जानें उस खौफनाक रात की इनसाइड स्टोरी

प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट पुलिस ने डॉक्टर मोहित मसार हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि शराब पार्टी के दौरान विवाद के बाद आरोपियों ने डॉ. मोहित की हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया।

3 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Arvind Rao

May 11, 2026

Doctor Mohit Masar Murder Case

Doctor Mohit Masar Murder Case (Patrika Photo)

Doctor Mohit Masar Murder Case: प्रतापगढ़ जिले में पुलिस थाना पीपलखूंट ने बहुचर्चित ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा करते हुए डॉक्टर मोहित मसार की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बताया कि 15 अप्रैल को बोरी पी गांव में डॉ. सेवालाल के विवाह कार्यक्रम के अवसर पर उनके घर प्रीतिभोज एवं नोत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में रिश्तेदारों, दोस्तों और गांव के लोगों के साथ डॉ. मोहित पुत्र कान सिंह मसार निवासी मछारसात थाना कसारवाड़ी जिला बांसवाड़ा भी शामिल हुआ था।

कार्यक्रम में से ही हो गया लापता

प्रीतिभोज कार्यक्रम के बाद डॉक्टर मोहित लापता हो गया। इस पर 18 अप्रैल को कल सिंह पुत्र दल सिंह मछार निवासी मछारसात थाना कसारवाड़ी जिला बांसवाड़ा ने पीपलखूंट थाने में रिपोर्ट दी थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

कुएं में मिला अर्धनग्न शव

वहीं, पुलिस को 19 अप्रैल को मोबाइल के जरिए सूचना मिली कि बोरी पी निवासी दिनेश के कुएं में एक अर्धनग्न युवक का शव पानी दिखा है। सूचना मिलते ही थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। वहीं, कल सिंह को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने शव की पहचान डॉ. मोहित मछार के रूप में की।

ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। परिजनों की लिखित सहमति के बाद शव को निजी वाहन से जिला अस्पताल बांसवाड़ा ले जाया गया। जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

कुएं में मिले पर्स औैर मोबाइल

वहीं, परिजनों के साथ 20 अप्रैल को पुलिस दोबारा घटनास्थल पहुंची और कुएं का पानी खाली कराया गया। इस दौरान मृतक का लोअर, पर्स और मोबाइल फोन बरामद हुए, जिन्हें सबूत के तौर पर जब्त किया गया।

साइबर सेल और पूछताछ से खुला राज

घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने नोत कार्यक्रम में देर रात तक मौजूद लोगों से पूछताछ की तथा संदिग्धों पर निगरानी रखी। साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी नितेश और कैलाश भी शादी समारोह में मौजूद थे।

वहां चल रही शराब पार्टी के दौरान मृतक डॉ. मोहित मसार और आरोपी नितेश के बीच गाली-गलौज हुई थी। बाद में जब डॉ. मोहित दोबारा मन्सुख के घर की तरफ आए तो बाड़ कूदने की बात को लेकर दोनों के बीच फिर विवाद हुआ।

खेत में पीछा कर की मारपीट, फिर शव कुएं में फेंका

जांच में सामने आया कि आरोपी नितेश ने मृतक को रुकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन डॉ. मोहित वहां से भागने लगे और रास्ते में लगी बाड़ कूदकर मन्सुख के खेत की तरफ चले गए। पीछा करते हुए आरोपी भी वहां पहुंचे।

खेत की मेड़ पर लगी लोहे की जालीदार बाड़ में उलझकर डॉ. मोहित मसार गिर पड़े, जिससे उनका लोअर फंसकर फट गया। इसी दौरान दोनों आरोपी उनके पास पहुंचे और नितेश ने उनका पैर पकड़कर पीछे खींच लिया।

इसके बाद दोनों ने उन्हें एक छोटे बरसाती नाले में गिराकर मारपीट की। पुलिस के अनुसार इसी मारपीट के दौरान डॉ. मोहित की मौत हो गई। घटना छिपाने के लिए दोनों आरोपियों ने शव को पास ही स्थित बिना मुंडेर वाले कुएं में डाल दिया।

पुलिस ने आरोपी नितेश पुत्र देवेंद्र उर्फ देवचंद मीणा निवासी बोरी पी थाना पीपलखूंट तथा कैलाश पुत्र अशोक डामोर निवासी बोरी पी थाना पीपलखूंट को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया है तथा मामले में गहन अनुसंधान जारी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में सरकारी शिक्षकों का हल्ला बोल: 14 मई से प्रदेशव्यापी आंदोलन का एलान, जानें क्या हैं मांगें
जयपुर
Rajasthan Teachers Strike

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 May 2026 01:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / प्रतापगढ़ डॉ. मोहित मसार हत्याकांड: शराब पार्टी के बाद कुएं में मिला अर्धनग्न शव, जानें उस खौफनाक रात की इनसाइड स्टोरी

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान की इस मुख्य सड़क पर झांक रही मौत, 66.85 करोड़ खर्च कर बनी सीसी रोड पर हो रहे हादसे

प्रतापगढ़-अरनोद-दलोट-बड़ी साखथली मुख्य सड़क बदहाल, पत्रिका फोटो
प्रतापगढ़

Rajasthan News : खाट पर 'रात्रि जनसुनवाई' से लेकर गांव की गलियों में 'मॉर्निंग वॉक', प्रतापगढ़ में दिखा CM भजनलाल का सरप्राइज अवतार

Cm Bhajan Lal Sharma
प्रतापगढ़

CM Bhajanlal Sharma: देसी अवतार, बच्चों से मिले, किसानों संग की चर्चा, चौपाल लगाकर महिलाओं से किया सीधा संवाद

CM Bhajanlal Sharma Pratapgarh Visit
प्रतापगढ़

Pratapgarh: 12वीं के छात्र की हत्या के बाद फूटा गुस्सा, आरोपियों के घरों में लगाई आग, भारी पुलिस बल तैनात

Pratapgarh Violence
प्रतापगढ़

Pratapgarh: 17 करोड़ के क्रिटिकल केयर ब्लॉक में मरीजों का ‘फोटो सेशन’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

प्रतापगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, पत्रिका फोटो
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.