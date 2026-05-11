प्रतापगढ़ डॉ. मोहित मसार हत्याकांड: शराब पार्टी के बाद कुएं में मिला अर्धनग्न शव, जानें उस खौफनाक रात की इनसाइड स्टोरी

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बताया कि 15 अप्रैल को बोरी पी गांव में डॉ. सेवालाल के विवाह कार्यक्रम के अवसर पर उनके घर प्रीतिभोज एवं नोत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में रिश्तेदारों, दोस्तों और गांव के लोगों के साथ डॉ. मोहित पुत्र कान सिंह मसार निवासी मछारसात थाना कसारवाड़ी जिला बांसवाड़ा भी शामिल हुआ था।