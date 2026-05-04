Pratapgarh: 17 करोड़ के क्रिटिकल केयर ब्लॉक में मरीजों का ‘फोटो सेशन’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

घटनाक्रम के बाद मौके पर देखा गया तो क्रिटिकल केयर ब्लॉक के मुख्य गेट पर ताले लटके हुए मिले, वहीं गेट और परिसर के आसपास धूल जमी हुई थी और गंदगी के ढेर साफ दिखाई दे रहे थे। रामलाल मीणा के अनुसार, यह वार्ड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में प्रतापगढ़ को सौगात के रूप में मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह लंबे समय तक शुरू नहीं किया जा सका। अधिकारी फाइलों में ही क्रिटिकल केयर ब्लॉक में चिकित्सा सेवाएं शुरू होने का दावा कर लौट गए लेकिन आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं कब मिलेगी इस बारे में अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।