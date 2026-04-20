Heatwave Alert: राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी, 21-22-23-24 अप्रेल को इन जिलों में ‘आग उगलेगा’ सूरज

तेज धूप में अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। खाली पेट धूप में नहीं जाएं। लंबे समय तक धूप में काम करने से बचें। शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें और लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही नहीं बरतें। यदि किसी व्यक्ति में चक्कर आना, तेज बुखार, उल्टी, कमजोरी या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत छांव में लाकर पानी या ओआरएस दें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराएं। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि किसी भी स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, आशा या एएनएम से संपर्क कर समय पर उपचार लें।