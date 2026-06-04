Rajasthan: ड्रग तस्कर उस्मान खान के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, पाल रखे थे महंगे घोड़े, करोड़ों की संपत्ति फ्रीज

प्रतापगढ़। जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। पटवार हल्का नौगांवा के ग्राम देवल्दी स्थित चारागाह आराजी नम्बर 17 पर बने अवैध फार्महाउस को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। जांच में सामने आया कि ड्रग तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी उस्मान खान ने सरकारी चारागाह भूमि पर यह फार्महाउस बनवाया था। फार्महाउस के निर्माण पर 66 लाख 83 हजार 603 रुपये खर्च किए गए थे, जबकि इसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये आंका गया है। प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाते हुए भूमि को मुक्त कराया।