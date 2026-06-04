Rajasthan: फर्जी दिव्यांगता के आधार पर 12 साल से नौकरी कर रहा शिक्षक गिरफ्तार, जांच में खुली पोल

पुलिस ने शिकायतों के सत्यापन के लिए आरोपित कर्मचारियों का बायोमैट्रिक सत्यापन कराया तथा संभाग स्तरीय एमबीएस अस्पताल मेडिकल कॉलेज कोटा से विशेष मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः चिकित्सकीय परीक्षण करवाया। जांच में सामने आया कि दिव्यांग कोटे का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना आवश्यक है, लेकिन आरोपी बनेसिंह की दिव्यांगता मात्र 6 प्रतिशत पाई गई। वहीं दूसरे आरोपी योगेश कुमार की दिव्यांगता शून्य प्रतिशत पाई गई। इसके बाद दोनों को दिव्यांग आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपात्र माना गया।