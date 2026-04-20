Rajasthan Crime: गांव की युवती को अश्लील फोटो से किया ब्लैकमेल, होटल में बंद कर बार-बार किया बलात्कार

मौका पाकर पीड़िता ने परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिवार ने उसे आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। पीड़िता ने 9 मार्च को थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। अदालत के निर्देश पर 16 अप्रेल को पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवचरण जाट सहित लालाराम, मंजू, रामस्वरूप व कांता जाट के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।