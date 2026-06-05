हिंदू सेना की ‘अढ़ाई दिन का झोपड़ा’ के सर्वे की मांग, 124 नक्काशीदार खंभों पर देवी-देवताओं के चिन्ह होने का दावा

Adhai Din Ka Jhonpra: अजमेर: हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर में स्थित ऐतिहासिक इमारत 'अढ़ाई दिन का झोपड़ा' का आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक मांग पत्र और उसके साथ कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भेजे हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मांग की है कि इस परिसर को इसका वास्तविक स्वरूप लौटाकर इसे दोबारा संस्कृत वेद महाविद्यालय घोषित किया जाए।