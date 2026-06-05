भीलवाड़ा: तेज आंधी में उड़ी लोहे की चद्दर से कटा गला, पानी पी रहे व्यक्ति की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Bhilwara News: बिजौलिया क्षेत्र में अचानक आए तेज अंधड़ और बारिश ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। तेज हवा के कारण उखड़कर आई लोहे की एक चद्दर की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, इलाके में कई अन्य जगहों पर भी भारी नुकसान और लोगों के घायल होने की खबर है। यह पूरी घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे बिजौलिया के जाबदा गांव में हुई।