Banswara : पेड़ की डाल अचानक टूटी, तोलाराम का संतुलन बिगड़ा, सूखी लकड़ी का नुकीला हिस्सा गर्दन में जा घुसा

Banswara : बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र के गरनावट गांव में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे पेड़ से सूखी लकड़ी काट रहा एक युवक डाल से गिर गया। इस दौरान एक सूखी लकड़ी युवक की गर्दन में घुस गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एमजी अस्पताल लगाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया। गरनावट निवासी तोलाराम पुत्र हुरजी निनामा अपने घर के पास पेड़ पर चढ़कर सूखी लकड़ियां काट रहा था।