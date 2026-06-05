Jaipur Gas Cylinder : जयपुर के 2 घरों से 302 गैस सिलेंडर जब्त, अधिकारी चौंके, एफआइआर दर्ज

वहीं पत्रिका टीम 22 मई को एक रिपोर्ट में इसकी आशंका जाहिर की थी। रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफलिंग का धंधा अब सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से खुला खिलवाड़ बन चुका है। गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच शहर के कई इलाकों में घरेलू सिलेंडरों से छोटे व्यावसायिक और मिनी सिलेंडरों में धड़ल्ले से गैस भरी जा रही है। गंभीर बात यह है कि यह पूरा खेल बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के रिहायशी इलाकों में चल रहा है, जहां एक चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है।