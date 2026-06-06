राजस्थान: पुष्कर में ज्वैलरी शॉप से 8 किलो चांदी के बर्तन-जेवरात चोरी, टार्च की रोशनी में दिया वारदात को अंजाम

दीपक ने पत्रिका को बताया कि शनिवार को प्रात: करीब साढै नो बजे रोजमर्रा की तरह दुकान खोली तो आलमारी का सामान बिखरा मिला। तब चोरी का पता लगा। दीपक ने बताया सीसीटीवी में रिकार्ड के अनुसार पड़ोसी के लगे टीन शेड से शुक्रवार की रात करीब एक बजे बाद चेहरे पर नकाब तथा हाथों में दास्ताने पहना एक अज्ञात युवक दुकान की तीसरी मंजिल पर लगी लोहे की जाली तोड़कर अंदर घुसा तथा लोहे के सरिए से खिड़की तोड़ता हुए सीढ़ियां उतरकर दुकान की सतह मंजिल तक आ गया। सतह पर लॉकर के पास बैग में रखे चांदी से बने गिलास, मूर्तियां, पायेजब, कटोरियां सहित करीब 8 किलो चांदी के आइटम चुरा कर ले गया।