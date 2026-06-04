Ajmer: फंदे पर लटकी मिली विवाहिता की मौत का खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला हत्या का राज

अनुसंधान में सामने आया कि मृतका और ससुराल पक्ष के बीच दहेज एवं संतान नहीं होने को लेकर बीते लंबे समय से विवाद चल रहा था। जांच में पता चला कि पति जयंत, ससुर सुभाष, सास मंजू देवी और ननद लीना ने सोनिया की गला घोंटकर हत्या के बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। शव को फंदे पर लटका दिया और खुदकुशी करने की बात परिवार और रिश्तेदारों को बताई। जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में अनुसंधान शुरू किया है।