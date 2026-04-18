Rajasthan News: दूसरी शादी की सूचना पर थाने पहुंची पहली पत्नी, जानिए इसके बाद जो हुआ

उनका कहना है कि उनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, बल्कि परिवार में उसकी बहन की शादी का कार्यक्रम था। उन्होंने इसे पुराना विवाद बताते हुए कहा कि मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। सदर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत और बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।