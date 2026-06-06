Alwar: प्रदेश की 446 ग्राम पंचायतों में नरेगा का काम बंद, धौलपुर, झुंझुनूं पिछड़े

नरेगा (वीबी-जी राम जी) की केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन जुलाई से शुरू होनी वाली है। उससे पहले ही प्रदेश की 446 ग्राम पंचायतों में नरेगा का काम बंद हो गया है। कुछ जिलों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। अलवर में भी महज 17 हजार से अधिक मजदूरों को कार्य दिया गया है। कोरोना काल में यह रिकॉर्ड काफी अच्छा था, लेकिन अब कम होता जा रहा है।

प्रदेश के धौलपुर, झुंझुनूं जिले मजदूरों को काम देने में सबसे पीछे चल रहे हैं। सर्वाधिक काम देने वाले जिलों में भीलवाड़ा है, जहां 2 लाख से अधिक मजदूरों को काम दिया गया है। अजमेर, बांसवाड़ा में योजना के तहत मजदूरों से खूब काम करवाया जा रहा है। प्रदेश में 11309 ग्राम पंचायतों में 10863 ग्राम पंचायतों में काम चल रहा है। इनमें 17 लाख 55 हजार 565 मजदूर कार्य कर रहे हैं।