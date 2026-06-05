अलवर-कोटपूतली मुख्य सड़क पर भरा 2 फीट पानी, वाहन चालक परेशान

सड़क पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि बीती रात और आज सुबह कई बाइक सवार इस पानी में संतुलन बिगड़ने के कारण गिर गए। पानी के नीचे छिपे बड़े-बड़े गड्ढों के कारण कई गाड़ियां और ऑटो, बाइक बीच रास्ते में ही बंद हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।



स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों ने बताया कि यहां मामूली सी बारिश होते ही पूरी सड़क पर पानी जमा हो जाता है। पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह गंदा पानी कई दिनों तक ऐसे ही भरा रहता है, जिससे राहगीर तो परेशान होते ही हैं, साथ ही आस-पास के दुकानदारों का धंधा भी चौपट हो जाता है।