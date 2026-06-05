अलवर: हवाला के 33.62 लाख रुपए के साथ 4 गिरफ्तार, गुजरात से जुड़ा है कनेक्शन

अलवर पुलिस को अवैध तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में मोटी रकम भेजने वाले एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस गिरोह के कब्जे से 33 लाख 62 हजार 623 रुपए की नकदी बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुधीर चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से तीन गुजरात के रहने वाले हैं और एक स्थानीय कारोबारी है।



पकड़े गए आरोपियों की पहचान मनभाई (59) निवासी मेहसाणा (गुजरात), चतरू भाई (62) और उनके बेटे भौतिक (30) निवासी पाटन (गुजरात) के रूप में हुई है। इनके साथ ही अलवर शहर के होली ऊपर क्षेत्र के रहने वाले कमल गुप्ता (41) को भी पुलिस ने दबोचा है।