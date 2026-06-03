सिलीसेढ़ झील: वेटलैंड बनने के 6 महीने बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण, सर्वे तक अटका

झील से अवैध कब्जे हटाना सिर्फ कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि अलवर को पर्यावरण संकट से बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है।

बाढ़ का खतरा: वेटलैंड्स प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं। जब भारी बारिश होती है, तो ये अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं। अगर यहां अतिक्रमण रहेगा, तो बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुसेगा, जिससे बाढ़ के हालात बन जाएंगे। सिलीसेढ़ में 'ऊपरा' (पानी का तेज बहाव) भी चलती है, जो रुकावट आने पर खतरनाक हो सकती है।

जहरीला हो रहा है पानी: झील के आसपास हो रहे अवैध निर्माणों और होटलों का कचरा सीधे पानी में मिल रहा है। यह वेटलैंड किसी समय प्राकृतिक फिल्टर का काम करते थे, लेकिन अब कचरे के कारण पानी जहरीला हो रहा है, जिससे भूमिगत जल (Groundwater) भी दूषित हो रहा है।

खतरे में जीव-जंतु: सिलीसेढ़ झील कई दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों, मछलियों और पौधों का घर है। इंसानी दखल और अतिक्रमण के कारण इनका प्राकृतिक आवास पूरी तरह नष्ट हो रहा है, जिससे कई प्रजातियां यहां से गायब होने की कगार पर हैं।



अगर प्रशासन ने जल्द ही सख्त कदम उठाकर सिलीसेढ़ को इन अवैध कब्जों से मुक्त नहीं कराया, तो अलवर अपनी इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को हमेशा के लिए खो देगा।



सिलीसेढ़ झील व कैनाल के आसपास के अतिक्रमण पर नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे - शेर सिंह वर्मा, एक्सईएन, जल संसाधन खंड