अलवर: धर्मांतरण के आरोपी पादरी को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहुजा ने जड़ा थप्पड़

अलवर में कथित रूप से धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के पादरी राजकुमार को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। तंवर कॉलोनी से गिरफ्तार किए गए पादरी राजकुमार को जब पुलिस अदालत में पेश करने ले जा रही थी, तभी कोर्ट परिसर में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वहां मौजूद पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहुजा ने पुलिस के सामने ही आरोपी पादरी राजकुमार को थप्पड़ मार दिया।



आहुजा ने पादरी को सरेआम फटकार लगाते हुए हिंदुओं के धर्मांतरण को लेकर अपनी भारी नाराजगी जताई। अचानक हुई इस घटना के बाद से पुलिसकर्मियों ने तुरंत पादरी को आहुजा से दूर किया और सुरक्षा घेरे में लेकर दूसरी जगह बैठाया, जिसके बाद उसे अदालत के सामने पेश किया गया।