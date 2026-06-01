नेशनल हाइवे-56 पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 150 फीट गहरी खाई में गिरी कार, मुंबई से प्रतापगढ़ आ रहे थे 3 दोस्त

घायल चालक ने पुलिस को बताया कि वे निजी काम से मुंबई से प्रतापगढ़ आ रहे थे। पाडलिया क्षेत्र में पहुंचते ही सामने से आए भारी वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक अपना वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर सुहागपुरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना स्थल पर मौजूद साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर उनके परिजनों को सूचना दे दी है। घटना के बाद परिवारों में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है।