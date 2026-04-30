Pratapgarh: जल जीवन मिशन फेल, पानी की टंकियां बनी शो पीस, डेढ़ साल बाद भी प्यासे लोग

विभागीय लापरवाही के चलते ग्रामीणों तक पेयजल नहीं पहुंच पाया, जिससे लोगों को दूर-दूर भटकना पड़ रहा है और गर्मी में परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कस्बे के हवा मंगरी, महाराणा प्रताप चौराहा और मेघवाल बस्ती के समीप पानी की टंकियां बन चुकी हैं, लेकिन इनसे एक बूंद पानी भी घरों तक नहीं पहुंचा। मेघवाल बस्ती के पास बनी टंकी उपयोग से पहले ही चारों ओर पानी का रिसाव हो रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर टंकियां खड़ी हैं, मगर पाइप लाइन की खामियां और विभागीय लापरवाही के कारण योजना का लाभ नहीं मिल सका।