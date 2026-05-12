Pratapgarh Crime: अवैध देशी पिस्टल के साथ कुख्यात आरोपी गिरफ्तार

इधर एक अन्य मामले में अरनोद पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में महिला व उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त पिस्टल और स्कूटी भी जब्त की है। थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि 19 अप्रेल की रात देवल्दी निवासी सिदरा खान हाल में नौगावां में अपनी नानी के घर सो रही थी, उसे साजिया बेगम ने फोन कर बाहर बुलाया। जैसे ही सिदरा घर से बाहर आई, साजिया ने उस पर जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर कर दिया। एक गोली सिदरा के बाएं हाथ में फंस गई, जबकि दूसरा फायर दीवार पर लगा। इस संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।