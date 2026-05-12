12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

Pratapgarh Crime: अवैध देशी पिस्टल के साथ कुख्यात आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी पिस्टल के साथ कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आसिफ खान का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Santosh Trivedi

May 12, 2026

rajasthan pratapgadh Criminal arrested with illegal country made pistol

अवैध देशी पिस्टल के साथ कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है

Pratapgarh Crime: प्रतापगढ़/अरनोद। अरनोद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी पिस्टल के साथ कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक अवैध देशी पिस्टल जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि अरनोद पुलिस रीछा पडुनी रोड पर गश्त कर रही थी। पडुनी रोड स्थित जीएसएस के सामने एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा।

आसिफ खान का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा

पुलिस टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम आसिफ पुत्र पप्पन खान निवासी नौगावा थाना अरनोद बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल बरामद हुई। गिरफ्तार आसिफ खान का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है।

उसके खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, रंगदारी, आम्र्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट सहित छह गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। इनमें थाना भावगढ़, मध्य प्रदेश और प्रतापगढ़ के मामले शामिल हैं। पुलिस अब जब्त देशी पिस्टल की खरीद-फरोख्त के संबंध में गहनता से जांच कर रही है।

जानलेवा हमले में दो गिरफ्तार, पिस्टल-स्कूटी जब्त

इधर एक अन्य मामले में अरनोद पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में महिला व उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त पिस्टल और स्कूटी भी जब्त की है। थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि 19 अप्रेल की रात देवल्दी निवासी सिदरा खान हाल में नौगावां में अपनी नानी के घर सो रही थी, उसे साजिया बेगम ने फोन कर बाहर बुलाया। जैसे ही सिदरा घर से बाहर आई, साजिया ने उस पर जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर कर दिया। एक गोली सिदरा के बाएं हाथ में फंस गई, जबकि दूसरा फायर दीवार पर लगा। इस संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अनुसंधान में सामने आया कि साजिया बेगम और मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के शेरपुर निवासी चंद्रपालसिंह राजपूत ने साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों 19 अप्रेल की रात स्कूटी पर नौगावां आए थे। पुलिस ने सिदरा के हाथ से ऑपरेशन कर गोली निकाली और मौके से दो खाली केस भी बरामद किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त पिस्टल के संबंध में आगे की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

NEET 2026 Cancel : ‘नीट पेपर लीक’ पर मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान, जानें क्या कहा? 
जयपुर
Dr. Kirodi Lal Meena on NEET Exam 2026 Cancel

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 May 2026 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Pratapgarh Crime: अवैध देशी पिस्टल के साथ कुख्यात आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रतापगढ़ डॉ. मोहित मसार हत्याकांड: शराब पार्टी के बाद कुएं में मिला अर्धनग्न शव, जानें उस खौफनाक रात की इनसाइड स्टोरी

Doctor Mohit Masar Murder Case
प्रतापगढ़

राजस्थान की इस मुख्य सड़क पर झांक रही मौत, 66.85 करोड़ खर्च कर बनी सीसी रोड पर हो रहे हादसे

प्रतापगढ़-अरनोद-दलोट-बड़ी साखथली मुख्य सड़क बदहाल, पत्रिका फोटो
प्रतापगढ़

Rajasthan News : खाट पर 'रात्रि जनसुनवाई' से लेकर गांव की गलियों में 'मॉर्निंग वॉक', प्रतापगढ़ में दिखा CM भजनलाल का सरप्राइज अवतार

Cm Bhajan Lal Sharma
प्रतापगढ़

CM Bhajanlal Sharma: देसी अवतार, बच्चों से मिले, किसानों संग की चर्चा, चौपाल लगाकर महिलाओं से किया सीधा संवाद

CM Bhajanlal Sharma Pratapgarh Visit
प्रतापगढ़

Pratapgarh: 12वीं के छात्र की हत्या के बाद फूटा गुस्सा, आरोपियों के घरों में लगाई आग, भारी पुलिस बल तैनात

Pratapgarh Violence
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.