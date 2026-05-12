NEET 2026 Cancel : ‘नीट पेपर लीक’ पर मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान, जानें क्या कहा? 

पुराना हिसाब: मीणा ने दावा किया कि गहलोत राज में 18 में से 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे।



निजी अनुभव: उन्होंने याद दिलाया कि एक बार FIR दर्ज कराने के लिए उन्हें खुद कई दिनों तक थाने में बैठना पड़ा था, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें ही हिरासत में ले लिया गया था।



आंकलन की सलाह: मीणा ने कहा कि गहलोत को वर्तमान सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकाल के काले पन्नों को देख लेना चाहिए।