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NEET 2026 Cancel : ‘नीट पेपर लीक’ पर मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान, जानें क्या कहा? 

NEET रद्द होने पर बोले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, 'सिस्टम में कचरा नहीं आने देंगे!', 320 में से 120 सवाल मिलने का किया दावा। अशोक गहलोत के आरोपों का दिया करारा जवाब।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

May 12, 2026

Dr. Kirodi Lal Meena on NEET Exam 2026 Cancel

Dr. Kirodi Lal Meena on NEET Exam 2026 Cancel

राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के फैसले को 'ईमानदार युवाओं की जीत' बताया है। अपने बेबाक अंदाज में मीणा ने कहा कि अगर यह परीक्षा रद्द नहीं की जाती, तो देश के मेडिकल सिस्टम में 'कचरा' भर जाता। उन्होंने साफ़ किया कि फर्जी तरीके से डॉक्टर बनने वाले लोग आम जनता की जान के लिए बड़ा खतरा साबित होते, इसलिए सरकार ने कड़ा लेकिन जरूरी फैसला लिया है।

120 सवाल 'मैच', SOG की जांबाजी

किरोड़ी लाल मीणा ने खुलासा किया कि राजस्थान SOG (Special Operations Group) की शुरुआती जांच में बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे।

सवाल हुए मैच: जांच में पाया गया कि लीक हुए पेपर के 320 में से 120 सवाल हूबहू असली प्रश्न पत्र से मेल खा रहे थे।

त्वरित एक्शन: जैसे ही यह तथ्य सामने आए, सरकार ने बिना किसी देरी के परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की और मामले को CBI को सौंप दिया।

माफिया को चेतावनी

मीणा ने कहा कि दोषी चाहे केरल का हो या सीकर का, उसे पाताल से भी ढूँढ निकाला जाएगा।

'ना लाठीचार्ज, ना आंदोलन'

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार खुद उनके साथ खड़ी है।

मीणा ने कहा "पिछली सरकारों में युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ता था, लाठियां खानी पड़ती थीं। लेकिन इस बार सरकार ने खुद सजगता दिखाई और 22 लाख बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने से बचा लिया।"

गहलोत पर पलटवार, '18 में से 17 पेपर लीक'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उठाए गए सवालों पर किरोड़ी लाल मीणा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को 'पेपर लीक का दौर' बताया।

पुराना हिसाब: मीणा ने दावा किया कि गहलोत राज में 18 में से 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे।

निजी अनुभव: उन्होंने याद दिलाया कि एक बार FIR दर्ज कराने के लिए उन्हें खुद कई दिनों तक थाने में बैठना पड़ा था, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें ही हिरासत में ले लिया गया था।

आंकलन की सलाह: मीणा ने कहा कि गहलोत को वर्तमान सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकाल के काले पन्नों को देख लेना चाहिए।

मेहनती युवाओं से अपील, 'धैर्य रखें, न्याय होगा'

डॉ. मीणा ने देशभर के उन लाखों युवाओं से धैर्य रखने की अपील की है जिन्होंने दिन-रात मेहनत की थी। उन्होंने माना कि बच्चों के परिश्रम पर पानी फिर गया है, लेकिन सिस्टम में 'फर्जी एंट्री' को रोकना इससे कहीं ज्यादा जरूरी था। अब CBI जांच के जरिए उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा जो सालों से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

राजस्थान बना 'पेपर लीक' के खुलासे का केंद्र

यह राजस्थान की सजगता ही है कि राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी परीक्षा में हुई धांधली का सिरा यहाँ से पकड़ा गया। किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट किया कि अब राजस्थान में या देश में कहीं भी फर्जी तरीके से नियुक्तियां नहीं होने दी जाएंगी। माफिया कितना भी सक्रिय हो, कानून के हाथ उन तक पहुँच कर रहेंगे।

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Published on:

12 May 2026 03:15 pm

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