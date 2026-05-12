राजस्थान में बसों में सीट बेल्ट अनिवार्य, नितिन गडकरी के बड़े फैसले से एक्सप्रेसवे हादसों पर अंकुश लगेगा?

राजस्थान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही सभी बस ऑपरेटर्स को नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर डिपो से चलने वाली लग्जरी बसों में सबसे पहले सीट बेल्ट फिट किए जाएंगे।

बताते चलें कि यह कदम राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और पर्यटकों तथा स्थानीय यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।