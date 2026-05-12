राजस्थान SOG की बड़ी कार्रवाई: मेवाड़ यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 6 महीने से था फरार

एसओजी को आरोपी वीरेंद्र सिंह की पिछले 6 माह से तलाश थी। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके फरारी काट रहा था। एसओजी की टीम लंबे समय से उसकी लोकेशन और गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी।

तकनीकी सूचना के आधार पर 10 मई को आखिर टीम ने उसको दबोच लिया। एसओजी अधिकारियों को आरोपी से पूछताछ में फर्जी डिग्री रैकेट से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।