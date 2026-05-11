नियमित टीकाकरण में अजमेर राज्य में तीसरे स्थान पर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर की ओर से नियमित टीकाकरण में वर्षवार तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार अजमेर जिले ने नियमित टीकाकरण में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें शिशु-बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के नियमित टीककारण में बेहतर कार्य करते हुए यह स्थान अर्जित किया है। वर्ष 2025-26 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार लगातार सुधार हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयास के चलते लगातार टीकाकरण लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।