Rajasthan: RPSC में फिर एक बड़ा पेपर लीक! 60 लाख में बिका परीक्षा का पेपर, ​निलंबित कटारा ने कबूला सच

RPSC Paper Leak Case: राजस्थान प्राध्यापक कृषि विज्ञान भर्ती-2022 परीक्षा भी पेपर लीक खुलासे के बाद अब सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 की राह चल पड़ी है। एक के बाद एक पेपर लीक मामले से राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा और चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि प्राध्यापक कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा का पेपर भी आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने 60 लाख रुपए में बेचा था। इस मामले में एसओजी ने उसे गिरफ्तार किया है। पूर्व में साल 2023 में एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 के पेपर लीक मामले में भी कटारा सहित अन्य को गिरफ्तार किया था।