Jaipur: प्रीमियम ट्रेनों में नए कैटरिंग नियम; एक PNR पर सबके लिए खाना लेना अनिवार्य, यात्रियों ने बताया ‘अनफेयर’

रेलवे की नई कैटरिंग व्यवस्था से यात्रियों के सामने बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। एक पीएनआर नंबर पर यात्रा कर रहे परिवार या समूह के लोगों के सामने अब दुविधा बन गई है कि या तो वे एक साथ भोजन का ऑर्डर करें या फिर सभी भूखे रहें। यात्रियों का कहना है कि एक ही पीएनआर नंबर पर यात्रियों को भोजन लेने के लिए विवश करना रेलवे की मनमानी है। प्रीमियम ट्रेनों के लिए लागू की गई इस नई कैटरिंग व्यवस्था से यात्रियों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है वहीं यात्रियों का अब प्रीमियम ट्रेनों से मोहभंग होना रेलवे के लिए घाटे का सौदा साबित होना तय है