Pratapgarh: रहस्यमयी बीमारी का तांडव; 13 बच्चों की मौत के बाद फिर 6 साल की मासूम की गई जान, गांव में दहशत

Mysterious Illness: प्रतापगढ़ जिले में धरियावद विधानसभा क्षेत्र के पारसोला में उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भरकुंडी के भूंगाभट्ट गांव में रविवार सुबह एक और मासूम बच्ची की मौत हो गई। ऐसे में गांव में दहशत का माहौल है। वहीं मामले में चिकित्सा विभाग के अधिकारी गांव में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अम्बाव प्रशासक नारायणलाल मीणा व लोहागढ़ के शंकरलाल मीणा ने बताया कि 15 दिन पहले अम्बाव पंचायत के धोली मगरी में दो व लोहागढ़ के महूडी खेड़ा में दो मासूमों की मौत के बाद घटेला में एक मासूम की मौत हो गई थी। वहींं रविवार को भूंगाभट्ट में मौत होने से लोगों में भय व्याप्त है।