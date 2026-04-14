Operation Trinetra: ड्रग्स तस्कर की 2.78 करोड़ की संपत्ति फ्रीज; फार्म हाउस-लग्जरी कारें, घोड़े और भैंसें अटैच

अरनोद थाना प्रभारी शिवलाल मीना ने बताया कि 21 फरवरी 2026 को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान नारायणलाल मीणा निवासी फरेडी के कब्जे से दो किलो 708 ग्राम ब्राउन शुगर और एक किलो 723 ग्राम मिलावट के केमिकल जब्त किए थे। इस संबंध में एनडीपीएस में मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि यह मादक पदार्थ आरोपी उस्मान पुत्र अशरफ खां निवासी देवल्दी द्वारा सप्लाई के लिए भेजा गया था। पुलिस कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी फरार हो गया, जिसके खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।