14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

Operation Trinetra: ड्रग्स तस्कर की 2.78 करोड़ की संपत्ति फ्रीज; फार्म हाउस-लग्जरी कारें, घोड़े और भैंसें अटैच

NDPS Act Action: मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Anand Prakash Yadav

Apr 14, 2026

ड्रग्स तस्कर की संपत्ति ​फ्रीज, पत्रिका फोटो

ड्रग्स तस्कर की संपत्ति ​फ्रीज, पत्रिका फोटो

NDPS Act Action: मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एक आरोपी की करीब दो करोड़ 78 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही पुलिस की ओर से बोर्ड लगाए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि अरनोद थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(1) के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को चिह्नित कर फ्रीजिंग प्रस्ताव तैयार किया। यह प्रस्ताव कंपिटेंट अथॉरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेटर, सफेमा एफओपी एवं एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली को भेजा गया। जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस की ओर से देेवल्दी गांव में यह कार्रवाई की गई।

ब्राउन शुगर पकड़ने के बाद खुला मामला

अरनोद थाना प्रभारी शिवलाल मीना ने बताया कि 21 फरवरी 2026 को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान नारायणलाल मीणा निवासी फरेडी के कब्जे से दो किलो 708 ग्राम ब्राउन शुगर और एक किलो 723 ग्राम मिलावट के केमिकल जब्त किए थे। इस संबंध में एनडीपीएस में मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि यह मादक पदार्थ आरोपी उस्मान पुत्र अशरफ खां निवासी देवल्दी द्वारा सप्लाई के लिए भेजा गया था। पुलिस कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी फरार हो गया, जिसके खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

तस्करी से बनाई अकूत दौलत

थाना प्रभारी मीना ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी उस्मान ने मादक पदार्थ तस्करी से कमाई कर कम समय में बड़ी संपत्ति अर्जित की। जिसमें गांव देवल्दी में आवासीय पट्टे पर बना आलीशान मकान करीब 50 लाख रुपए का बनाया। फार्म हाउस करीब एक करोड़ रुपए, दो लक्जरी कार करीब 48 लाख रुपए, पांच मारवाड़ी, काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े, 10 मुर्रा नस्ल की भैंसें खरीदी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के पास आय का कोई वैध स्रोत या पैतृक कृषि भूमि नहीं है।

जारी किए फ्रीजिंग नोटिस

पुलिस की ओर से तैयार प्रस्ताव 9 अप्रेल को कंपिटेंट अथॉरिटी को भेजा गया था। इसके बाद 13 अप्रेल को आरोपी उस्मान खान और उसके सहयोगियों के खिलाफ संपत्ति फ्रीजिंग के नोटिस जारी किए गए। अरनोद थाना पुलिस ने संबंधित संपत्तियों पर बोर्ड भी लगाए हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को सूचित किया गया है।

तस्करों पर जारी रहेगी कार्रवाई

जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपियों और उन्हें सहयोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रखी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Pratapgarh: रहस्यमयी बीमारी का तांडव; 13 बच्चों की मौत के बाद फिर 6 साल की मासूम की गई जान, गांव में दहशत
प्रतापगढ़
धरियावद में चिकित्सा विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Apr 2026 01:31 pm

Published on:

14 Apr 2026 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Operation Trinetra: ड्रग्स तस्कर की 2.78 करोड़ की संपत्ति फ्रीज; फार्म हाउस-लग्जरी कारें, घोड़े और भैंसें अटैच

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pratapgarh: रहस्यमयी बीमारी का तांडव; 13 बच्चों की मौत के बाद फिर 6 साल की मासूम की गई जान, गांव में दहशत

धरियावद में चिकित्सा विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर, पत्रिका फोटो
प्रतापगढ़

Pratapgarh: फार्म हाउस में चल रहा था 12.75 करोड़ का खेल, पुलिस पहुंची तो मचा हड़कंप, 6 आरोपी अरेस्ट

आरोपियों से बरामद लैपटॉप और मोबाइल फोन, पत्रिका फोटो
प्रतापगढ़

Pratapgarh: नाबालिगों ने बनाई प्लानिंग, चेन स्नेचिंग गैंग का पर्दाफाश, 2 आरोपी अरेस्ट

धरियावद पुलिस थाना, पत्रिका फोटो
प्रतापगढ़

Pratapgarh: कर्मचारियों की हड़ताल से सहकारी व्यवस्थाएं ठप, खाद-बीज वितरण और ऋण वसूली बंद, किसान बेहाल

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
प्रतापगढ़

Pratapgarh: पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, संभाग स्तर पर 27 अप्रेल को लगेगी ‘पेंशन अदालत’, 15 अप्रेल तक दे सकेंगे परिवेदनाएं

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.