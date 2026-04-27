27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk News: भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी बस पलटी, 11 जने घायल, विधायक राजेंद्र गुर्जर पहुंचे अस्पताल

Tonk News : भाजपा के जिला कार्यालय के उद्घाटन व कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने टोंक आते समय सोमवार को कार्यकर्ताओं की बस सदर थाना क्षेत्र के घास गांव के पास पलट गई। इससे करीब 11 कार्यकर्ता घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

kamlesh sharma

Apr 27, 2026

tonk news

टोंक. सआदत अस्पताल में घायल से मिलते विधायक। फोटो पत्रिका

टोंक। भाजपा के जिला कार्यालय के उद्घाटन व कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने टोंक आते समय सोमवार को कार्यकर्ताओं की बस सदर थाना क्षेत्र के घास गांव के पास पलट गई। इससे करीब 11 कार्यकर्ता घायल हो गए। जिन्हें सआदत अस्पताल टोंक में भर्ती कराया गया। दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार सभी कार्यकर्ता देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र पायगा गांव निवासी है। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक राजेंद्र गुर्जर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली और घायलों का तुरंत उपचार शुरू करवाया। साथ ही पीएमओ डॉ. प्रतीक सालोदियों को निर्देश दिए। घायलों का उपचार करवाने के बाद विधायक गुर्जर भाजपा के कार्यक्रम में शामिल हुए।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा में शामिल होने के लिए भाजपा कार्यकर्ता पायगा से टोंक आ रहे थे। ये कार्यकर्ता बस से सुबह करीब नौ बजे रवाना हुए थे। करीब 11बजे घांस के समीप ही संभवतया चालक को नींद की झपकी आ जाने से बस अनियंत्रित हो गई तथा समीप ही गड्ढे में जा गिरी।

इनको कराया भर्ती

घायलों में जगदीश पुत्र रतनलाल निवासी पायगा, जितेंद्र पुत्र रामप्रसाद निवासी पायगा, कैलाश पुत्र रामफूल निवासी आली, हनुमान पुत्र रामकिशोर निवासी इस्लाम नगर, महावीर पुत्र रामप्रसाद निवासी लतीफगंज, हनुमान गुर्जर पुत्र रामबिलास निवासी इस्लाम नगर, बन्ना राम पुत्र खुशीराम निवासी आली, बाबूलाल पुत्र आशाराम निवासी अनवर नगर, धनपाल पुत्र मियाराम निवासी आली, प्रेमराज पुत्र रामजीलाल निवासी पारलिया चारण तथा मुकेश पुत्र श्योजी राम निवासी लतीफगंज आदि शामिल है। उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया है। जबकि बस में करीब 30-35 लोग थे। अन्य के मामूली चोट आई है।

हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम

जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टोंक में बनास पुल पर सोमवार सुबह पिकअप व रोडवेज बस में टक्कर हो गई। इससे एक लेन पर जाम लग गया। पुलिस ने दूसरी लेने से दोनों तरफ के वाहनों को निकाला। बाद में वाहनों को हटाकर दोनों लेन शुरू कराई। हालांकि पिकअप व बस की टक्कर में कोई घायल नहीं हुआ। सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह ने बताया कि पिकअप और रोडवेज जयपुर की तरफ जा रही थी। बनास पुल पर ओवरटेक के चक्कर में उनमें टक्कर हो गई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 100 करोड़ का मेगा हाईवे कब होगा पूरा? सैकड़ों गांवों को जोड़ेगा मार्ग
करौली
Mega Highway in Karauli

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 06:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk News: भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी बस पलटी, 11 जने घायल, विधायक राजेंद्र गुर्जर पहुंचे अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk Accident: सड़क हादसे में सरकारी शिक्षक की मौत, पत्नी गंभीर घायल, खुशियों वाले घर में पसरा सन्नाटा

tonk road accident
टोंक

Rajasthan Politics : राजस्थान के टोंक में 'गरजे' भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जानें भाषण की 10 बड़ी बातें

Nitin Nabin Rajasthan Visit
टोंक

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम भजनलाल आज टोंक में, नए कार्यालय का करेंगे उद्धघाटन

Tonk BJP New Office
टोंक

Highway Link Road: राजस्थान में यहां फिर अटका हाईवे लिंक रोड निर्माण, जानिए PWD ने क्यों रुकवाया काम?

Highway Link Road
टोंक

कभी ‘कुंवारी’ तो कभी ‘विधवा’ बनी महिला, सरकारी नौकरी पाने के लिए बदली पहचान, गांव वालों ने रंगे हाथ पकड़ा

Married Woman Accused of Using Fake Widow Status for Govt Job in Rajasthan Recruitment Probe
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.