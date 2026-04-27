Tonk News: भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी बस पलटी, 11 जने घायल, विधायक राजेंद्र गुर्जर पहुंचे अस्पताल

टोंक। भाजपा के जिला कार्यालय के उद्घाटन व कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने टोंक आते समय सोमवार को कार्यकर्ताओं की बस सदर थाना क्षेत्र के घास गांव के पास पलट गई। इससे करीब 11 कार्यकर्ता घायल हो गए। जिन्हें सआदत अस्पताल टोंक में भर्ती कराया गया। दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार सभी कार्यकर्ता देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र पायगा गांव निवासी है। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक राजेंद्र गुर्जर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली और घायलों का तुरंत उपचार शुरू करवाया। साथ ही पीएमओ डॉ. प्रतीक सालोदियों को निर्देश दिए। घायलों का उपचार करवाने के बाद विधायक गुर्जर भाजपा के कार्यक्रम में शामिल हुए।