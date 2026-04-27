राजस्थान में 100 करोड़ का मेगा हाईवे कब होगा पूरा? सैकड़ों गांवों को जोड़ेगा मार्ग

ग्रामीणों का कहना है कि पुरानी सड़क को खोदकर नई सड़क निर्माण के लिए गिट्टी और मोरम डाल दी गई थी, लेकिन बाद में वन विभाग की आपत्ति के चलते काम बंद करवा दिया गया। अधूरी सड़क पर दिनभर धूल उड़ती रहती है, जिससे वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई लोग सांस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी परेशान हो रहे हैं। घरों में लगातार धूल जमा होने से ग्रामीणों को दिक्कत उठानी पड़ रही है।