Tonk: सामूहिक विवाह सम्मेलन में मची भगदड़: अंधड़ में पंडाल उड़े, दूल्हा-दुल्हन जान बचाकर भागे

तेज अंधड़ के आगे हर कोई बेबस नजर आया वहीं समारोह स्थल पर लगाए टेंट, बर्तन और गिफ्ट का सामान हवा में उड़ता नजर आया। दूल्हा-दुल्हन और मेहमान जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। कुछ लोगों को इस दौरान चोटें भी आईं। अंधड़ के बाद तेज बारिश ने बची कसर भी पूरी कर दी। कार्यक्रम स्थल पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। आयोजकों का कहना है कि मौसम के इस तरह बिगड़ने का अंदेशा नहीं था जिस कारण से खुले में ही सामूहिक विवाह का कार्यक्रम तय किया गया था। भविष्य में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए उचित स्थान का चयन किया जाएगा।