Rajasthan: खेत में निकला इतना लंबा अजगर, किसानों में मचा हड़कंप, VIDEO हुआ वायरल

अजगर को पकड़ने में जुटे वनकर्मी व ग्रामीण। फोटो- पत्रिका
Python Rescue राजमहल। कस्बे के निकट देवली सड़क मार्ग पर स्थित बीसलपुर टोंक उनियारा पेयजल परियोजना के फिल्टर प्लांट के करीब गुरुवार को अजगर आने से किसानों में हड़कंप मच गया। अजगर की सूचना वन विभाग नाका राजमहल में दी गई।
वन विभाग नाका राजमहल से पहुंचे वन मित्र राजकुमार सहित सोनू अंसारी, रईस अंसारी, कामिल अली आदि ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर बीसलपुर बांध के जलभराव के निकट सुरक्षित छोड़ दिया। खेत में आया अजगर करीब आठ फीट लम्बा और लगभग दस किलो वजनी था।
किसानों ने बताया कि बुधवार को भी इसी प्रकार बीसलपुर वन क्षेत्र के निकट खेत में अजगर दिखाई दिया था। शाम ढलने के चलते वनकर्मी उसे पकड़ने में नाकाम रहे थे। वहीं गुरुवार को फिर से देवली सड़क मार्ग पर स्थित सलामत अली के खेत में अजगर दिखाई देने पर कार्य कर रहे किसान डर गए। बाद में वनकर्मियों व गांव के युवाओं ने अजगर को पकड़कर बांध के निकट वीआईपी सड़क मार्ग से जलभराव की ओर छोड़ा गया। वहीं अजगर पकड़ने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है।
