4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan: खेत में निकला इतना लंबा अजगर, किसानों में मचा हड़कंप, VIDEO हुआ वायरल

Python: राजमहल क्षेत्र में देवली सड़क मार्ग के पास स्थित फिल्टर प्लांट के निकट गुरुवार को एक बड़ा अजगर दिखाई देने से किसानों में अफरा-तफरी मच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Rakesh Mishra

Dec 04, 2025

Python, python in the field, python in Tonk, python rescue video, Tonk news, Rajasthan news
Play video

अजगर को पकड़ने में जुटे वनकर्मी व ग्रामीण। फोटो- पत्रिका

Python Rescue राजमहल। कस्बे के निकट देवली सड़क मार्ग पर स्थित बीसलपुर टोंक उनियारा पेयजल परियोजना के फिल्टर प्लांट के करीब गुरुवार को अजगर आने से किसानों में हड़कंप मच गया। अजगर की सूचना वन विभाग नाका राजमहल में दी गई।

दस किलो वजन

वन विभाग नाका राजमहल से पहुंचे वन मित्र राजकुमार सहित सोनू अंसारी, रईस अंसारी, कामिल अली आदि ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर बीसलपुर बांध के जलभराव के निकट सुरक्षित छोड़ दिया। खेत में आया अजगर करीब आठ फीट लम्बा और लगभग दस किलो वजनी था।

पहले भी दिखा था अजगर

किसानों ने बताया कि बुधवार को भी इसी प्रकार बीसलपुर वन क्षेत्र के निकट खेत में अजगर दिखाई दिया था। शाम ढलने के चलते वनकर्मी उसे पकड़ने में नाकाम रहे थे। वहीं गुरुवार को फिर से देवली सड़क मार्ग पर स्थित सलामत अली के खेत में अजगर दिखाई देने पर कार्य कर रहे किसान डर गए। बाद में वनकर्मियों व गांव के युवाओं ने अजगर को पकड़कर बांध के निकट वीआईपी सड़क मार्ग से जलभराव की ओर छोड़ा गया। वहीं अजगर पकड़ने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान में यहां बिछाई जाएगी नई फीडर लाइन, रेलवे ने दी अनुमति, बिजली कटौती से मिलेगी राहत
सिरोही
New feeder line, new feeder line in Sirohi, new feeder line in Rajasthan, Sirohi news, electricity department, Sirohi electricity department

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 05:41 pm

Published on:

04 Dec 2025 05:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan: खेत में निकला इतना लंबा अजगर, किसानों में मचा हड़कंप, VIDEO हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान की इस ग्राम पंचायत का मुख्यालय बदलने पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 4 अफसरों से मांगा जवाब

Rajasthan High Court
टोंक

Rajasthan Accident: नदी में गिरी तेज रफ्तार SUV, 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत; मौके पर मची चीख-पुकार

Tonk-road-accident
टोंक

Tonk: Birthday पार्टी में खूनी अंजाम, प्रेमी ने प्रेमिका को होटल बुलाकर उतारा मौत के घाट, ये थी वजह

टोंक

राजस्थान में इस स्टेट हाईवे पर बड़ी कार्रवाई शुरू: फोर-लेन प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, जनता में बढ़ी उम्मीदें

टोंक

Road Accident: पापा क्यों नहीं उठ रहे… मुझे उनके पास जाने दो… मासूम बच्चों की पुकार ने नम कर दी सबकी आंखें

tonk road accident
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.