Rajasthan: खेत में निकला इतना लंबा अजगर, किसानों में मचा हड़कंप, VIDEO हुआ वायरल

किसानों ने बताया कि बुधवार को भी इसी प्रकार बीसलपुर वन क्षेत्र के निकट खेत में अजगर दिखाई दिया था। शाम ढलने के चलते वनकर्मी उसे पकड़ने में नाकाम रहे थे। वहीं गुरुवार को फिर से देवली सड़क मार्ग पर स्थित सलामत अली के खेत में अजगर दिखाई देने पर कार्य कर रहे किसान डर गए। बाद में वनकर्मियों व गांव के युवाओं ने अजगर को पकड़कर बांध के निकट वीआईपी सड़क मार्ग से जलभराव की ओर छोड़ा गया। वहीं अजगर पकड़ने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है।