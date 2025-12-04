Tonk: Birthday पार्टी में खूनी अंजाम, प्रेमी ने प्रेमिका को होटल बुलाकर उतारा मौत के घाट, ये थी वजह

टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र में स्थित एक होटल में बुधवार को सनसनीखेज घटना हुई है। जन्मदिन की पार्टी के नाम पर प्रेमिका को होटल में बुलाने वाले प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी और खुद भी जान देने की कोशिश की। हालांकि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना होटल प्रशासन की मदद से पुलिस को मिली थी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि युवती की शादी किसी अन्य युवक से फरवरी में होनी थी और इसी बात पर संभवतः दोनों का झगड़ा हुआ था। पुलिस ने युवक की पहचान मुकेश चौधरी और युवती की पहचान ज्योति के रूप में की है।