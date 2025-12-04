Tonk: Birthday पार्टी में खूनी अंजाम, प्रेमी ने प्रेमिका को होटल बुलाकर उतारा मौत के घाट, ये थी वजह

बर्थडे सेलिब्रेशन की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पत्रिका)
टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र में स्थित एक होटल में बुधवार को सनसनीखेज घटना हुई है। जन्मदिन की पार्टी के नाम पर प्रेमिका को होटल में बुलाने वाले प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी और खुद भी जान देने की कोशिश की। हालांकि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना होटल प्रशासन की मदद से पुलिस को मिली थी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि युवती की शादी किसी अन्य युवक से फरवरी में होनी थी और इसी बात पर संभवतः दोनों का झगड़ा हुआ था। पुलिस ने युवक की पहचान मुकेश चौधरी और युवती की पहचान ज्योति के रूप में की है।
पुलिस ने बताया कि बुधवार को मुकेश का जन्मदिन था। वह काफी समय से क्षेत्र में ही रहने वाली युवती ज्योति के संपर्क में था और दोनों के बीच अच्छी पहचान थी। जन्मदिन मनाने की बात को लेकर मुकेश ने ज्योति को होटल में बुलाया था। दूदू रोड स्थित होटल में आईडी देकर रूम बुक करने के बाद उसमें ही केक काटने की तैयारी थी।
दोनों होटल पहुंचे और रूम में गए। वहां पर केक तैयार था। साथ ही कुछ नाश्ता भी रखा हुआ था। कुछ देर के बाद रूम से चीखने की आवाजें आने लगी। होटल स्टाफ ने वहां जाकर पता करने का प्रयास किया तो अंदर से रूम बंद मिला। उसके बाद होटल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई और फिर पुलिस को बुलाया गया।
पता चला कि मुकेश ने युवती की हत्या कर दी। गले और शरीर पर कई जगहों पर चाकू से वार किए थे। अधिक खून बह जाने के कारण युवती ने दम तोड़ दिया था। वहीं मुकेश ने भी खुद पर चाकू से वार किए थे और साथ ही जहरीला पदार्थ भी खाया था। उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ज्योति की शादी होने वाली थी और इसी बात से मुकेश नाराज था। मुकेश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। ज्योति सिलाई का काम करती थी। दोनों सामान्य परिवार से थे।
