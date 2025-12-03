Road Accident: पापा क्यों नहीं उठ रहे… मुझे उनके पास जाने दो… मासूम बच्चों की पुकार ने नम कर दी सबकी आंखें

मृतक विक्रम सिंह बैरवा। फाइल फोटो- पत्रिका
Road Accident In Niwai: निवाई। जयपुर-कोटा राजमार्ग पर स्थित एनबीसी फैक्ट्री गुंसी के पास हुए भीषण हादसे ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। सदर थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, अजीतपुरा निवासी 27 वर्षीय विक्रम सिंह बैरवा की घर लौटते समय एक कार की टक्कर में मौत हो गई।
रोज की तरह मजदूरी कर विक्रम निवाई से मोटरसाइकिल पर अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर थाना पुलिस उसे तुरंत उप जिला अस्पताल, निवाई लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शव को मोर्चरी में रखवाया गया और बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। गांव पहुंचते ही विक्रम का पार्थिव शरीर देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी और बच्चे रो-रोकर बेहाल हो गए। मृतक के तीन बच्चे- छह वर्ष, चार वर्ष और सिर्फ 18 माह के हैं।
यह वीडियो भी देखें
पिता की अर्थी देखकर बच्चे पूछने लगे, पापा क्यों नहीं उठ रहे? हमें उनके पास जाने दो। यह सुनकर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। हादसे के बाद पूरा गांव शोक में डूबा है। ग्रामीणों ने बताया कि विक्रम मेहनती और शांत स्वभाव का युवक था, जो हर दिन सुबह काम पर निकल जाता और देर शाम तक परिवार के लिए मेहनत करता था। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग