Road Accident: पापा क्यों नहीं उठ रहे… मुझे उनके पास जाने दो… मासूम बच्चों की पुकार ने नम कर दी सबकी आंखें

पिता की अर्थी देखकर बच्चे पूछने लगे, पापा क्यों नहीं उठ रहे? हमें उनके पास जाने दो। यह सुनकर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। हादसे के बाद पूरा गांव शोक में डूबा है। ग्रामीणों ने बताया कि विक्रम मेहनती और शांत स्वभाव का युवक था, जो हर दिन सुबह काम पर निकल जाता और देर शाम तक परिवार के लिए मेहनत करता था। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।