Rajasthan: घर में शादी की चल रही थी तैयारी… इधर रेल हादसे में दूल्हे की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम

अभिमन्यु परिवार में तीन भाइयों में सबसे छोटा था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। हल्दी-पिठाई की बातें, रिश्तेदारों को निमंत्रण देने का क्रम चल रहा था। इसी बीच रविवार सुबह अभिमन्यु के मौत की खबर पहुंची तो खुशियां मातम में बदल गई। अभिमन्यु के मां-पिता बेसुध हो गए। वे बार-बार कह रहे थे, बेटा तो कपड़े लेने बीकानेर गया था। रिश्तेदारों की आंखें नम हो गई और गांव में शोक छा गया। अभिमन्यु की यह दर्दनाक मौत परिजनों के लिए ऐसी टीस छोड़ गई, जिसे समय भी नहीं भर पाएगा।