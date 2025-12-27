Rajasthan: नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले बड़ा फैसला, राजस्थान के 97 सरकारी स्कूल नजदीकी विद्यालयों में मर्ज

अजमेर 4, अलवर 1, बालोतरा 3, बांसवाड़ा 3, बारां 1, बाड़मेर 5, ब्यावर 1, भरतपुर 3, भीलवाड़ा 2, बीकानेर 1, चूरू 2, दौसा 2, डीडवाना-कुचामन 4, जयपुर 6, जैसलमेर 3, जालौर 3, झालावाड़ 2, झुंझुनूं 6, जोधपुर 13, करौली 2, कोटा 1, कोटपुतली 3, नागौर 4, पाली 1, फलौदी 3, प्रतापगढ़ 1, राजसमंद 2, सवाई माधोपुर 1, सलूंबर 2, सीकर 8 और टोंक 4 स्कूल शामिल हैं।