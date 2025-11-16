Patrika LogoSwitch to English

Murder: रिश्तों पर खून के छींटे…मौसी के बेटे की गर्दन काट डाली, दोनों परिवारों में कोहराम

Ajmer Crime: अजमेर के बांदरसिंदरी में पारिवारिक विवाद खूनखराबे में बदल गया। चचेरे भाइयों के झगड़े में रामअवतार मीणा ने धारदार हथियार से राजपाल मीणा पर हमला कर दिया। किशनगढ़ अस्पताल में राजपाल की मौत हो गई।

image

Arvind Rao

Nov 16, 2025

Ajmer Crime Youth murdered

राजपाल मीणा (फोटो- पत्रिका)

Ajmer Crime: बांदरसिंदरी (अजमेर): बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र में शनिवार को पारिवारिक कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया। मामूली विवाद के दौरान आरोपी रामअवतार मीणा ने चचेरे भाई राजपाल मीणा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

बता दें कि हमले में घायल हुए राजपाल मीणा पुत्र भागचंद की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना से दोनों परिवारों में मातम पसर गया। आरोपी और मृतक की मां सगी बहनें हैं।

गुस्से में घर में रखा धारदार हथियार उठाया

पुलिस के अनुसार, बांदरसिंदरी निवासी रामअवतार का चचेरे भाई राजपाल से शनिवार शाम किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में घर में रखा धारदार हथियार उठा राजपाल मीणा पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में राजपाल की गर्दन कट गई।

गंभीर रूप से घायल राजपाल को तुरंत किशनगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद देर शाम अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। इसके चलते अस्पताल को पुलिस छावनी में बदल दिया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।

पारिवारिक रंजिश की आशंका

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों परिवारों के बीच पिछले कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। जो इस दुखद घटना का कारण बना। मृतक और आरोपी की माताएं सगी बहनें हैं, जिससे पूरे परिवार और रिश्तेदारी में शोक का माहौल है। थाना प्रभारी दयाराम चौधरी ने बताया, मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। वारदात को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है।

Ajmer / Murder: रिश्तों पर खून के छींटे…मौसी के बेटे की गर्दन काट डाली, दोनों परिवारों में कोहराम

