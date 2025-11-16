Murder: रिश्तों पर खून के छींटे…मौसी के बेटे की गर्दन काट डाली, दोनों परिवारों में कोहराम

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों परिवारों के बीच पिछले कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। जो इस दुखद घटना का कारण बना। मृतक और आरोपी की माताएं सगी बहनें हैं, जिससे पूरे परिवार और रिश्तेदारी में शोक का माहौल है। थाना प्रभारी दयाराम चौधरी ने बताया, मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। वारदात को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है।