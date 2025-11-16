Udaipur Crime: महिला मित्र संग रची लूट की साजिश, गला दबाकर हत्या का प्रयास; नौकरानी समेत 3 गिरफ्तार

लूट के प्रयास के मामले में प्रतापनगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो- पत्रिका)
Udaipur Crime: उदयपुर: प्रतापनगर थाना अंतर्गत मादड़ी उदयविहार कॉलोनी के मकान में दिनदहाड़े घुसकर लूट का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने दो युवतियों सहित तीन को गिरफ्तार किया है। एक युवती उसी घर की नौकरानी थी।
प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण ने बताया, वारदात को लेकर पुलिस ने क्षेत्र के 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जुटाए। बदमाशों के नकाबपोश होने से पहचानना मुश्किल था। पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की तो जानकारी में आया कि घर पर काम करने वाली नौकरानी का भाई कमलेश मेघवाल पहले से लूट के मामलों में चालानशुदा है।
नौकरानी रेखा मेघवाल से पूछताछ की तो तथ्य छुपाती रही। पुलिस ने आरोपी आजादनगर कच्ची बस्ती सेक्टर-3 निवासी प्रदीप परदेशी उर्फ प्रेक्षु को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वह हकीकत बताने से बचता रहा। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर घटनाकारित करना स्वीकार लिया।
बताया कि कमलेश मेघवाल की बहन रेखा और उसकी महिला मित्र रितिका ने मकान से जेवर-नकदी चोरी करने की साजिश रची थी। दोनों महिलाओं ने प्रदीप, लोकेश मेघवाल और कमलेश मेघवाल को भी साजिश में शामिल किया। मकान मालिक के घर से बाहर जाने पर रेखा ने रितिका को सूचित किया। रितिका के बताए अनुसार तीनों बदमाश लूटपाट करने पहुंच गए थे।
उदयविहार कॉलोनी रीको निवासी मितेश पुत्र कमल किशोर गोलच्छा ने 12 नवंबर को रिपोर्ट दी। बताया कि दोपहर तीन बजे नकाबपोश घर में घुसे और मां का गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। उस समय घर में मां और नौकरानी ही थी। मां ने हल्ला किया तो बदमाश भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में घटनाक्रम देखा गया। तीन बदमाश बाइक पर आए थे, जिसमें से एक बाहर खड़ा रहा।
पुलिस ने बताया कि आजादनगर कच्ची बस्ती सेक्टर-3 निवासी प्रदीप परदेशी उर्फ प्रेक्षु, अरिहंत कॉलोनी पुरोहितों की मादड़ी रोड नम्बर-3 निवासी रितिका विग, अरिहंत कॉलोनी पुरोहितों की मादड़ी रोड नम्बर-1 निवासी रेखा मेघवाल को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी कमलेश, लोकेश और प्रदीप परदेशी शातिर बदमाश हैं, जो पहले भी लूट, झगड़े के मामलों में शामिल रह चुके हैं। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने अपील की है कि घरेलू नौकरों का पुलिस वेरीफिकेशन आवश्यक रूप से कराए। वहीं, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग