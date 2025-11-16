Udaipur Crime: महिला मित्र संग रची लूट की साजिश, गला दबाकर हत्या का प्रयास; नौकरानी समेत 3 गिरफ्तार

उदयविहार कॉलोनी रीको निवासी मितेश पुत्र कमल किशोर गोलच्छा ने 12 नवंबर को रिपोर्ट दी। बताया कि दोपहर तीन बजे नकाबपोश घर में घुसे और मां का गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। उस समय घर में मां और नौकरानी ही थी। मां ने हल्ला किया तो बदमाश भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में घटनाक्रम देखा गया। तीन बदमाश बाइक पर आए थे, जिसमें से एक बाहर खड़ा रहा।