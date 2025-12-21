21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

राजस्थान: 35 साल से बसे गांव आज भी अवैध, हजारों परिवार को पट्टे मिलने का इंतजार

Udaipur News: 1989 में पेराफेरी में शामिल गांवों को 35 साल, जबकि 2009 में शामिल गांवों को 16 साल बीत चुके हैं। इन गांवों में आज भी हजारों परिवार पट्टे के इंतजार में हैं। पट्टा नहीं होने से ग्रामीणों की जिंदगी पूरी तरह जकड़ी हुई है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Santosh Trivedi

Dec 21, 2025

rajasthan ke gaon

प्रतीकात्मक तस्वीर- Photo: patrika

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर शहर का विस्तार हुआ, नक्शे बदले, पेराफेरी बढ़ती चली गई, पर इस विकास की सबसे बड़ी कीमत गांवों ने चुकाई। यूआइटी से लेकर यूडीए तक पेराफेरी का बार-बार विस्तार हुआ पर 1989, 2009 और अब 2025 में किए इस विस्तार के दौरान बिना सर्वे हजारों बीघा बिलानाम और चारागाह भूमि यूडीए के नाम दर्ज कर दी गई,जबकि इन जमीनों पर दशकों से सघन आबादी बसी हुई है।

ग्रामीणों का कहना था कि जो जमीनें पहले राज्य सरकार के खाता नंबर-1 में दर्ज थी, उन पर पंचायतें पट्टे जारी कर रही थी पर जैसे ही ये गांव पेराफेरी में आए, पंचायतों के हाथ बंध गए और पट्टा प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई। नतीजा यह कि गांव शहर से जुड़े, पर ग्रामीण कानूनी अधिकारों से कटते चले गए।

पेराफेरी में आते ही रुक गए पट्टे, पंचायतें बेबस

1989 में पेराफेरी में शामिल गांवों को 35 साल, जबकि 2009 में शामिल गांवों को 16 साल बीत चुके हैं। इन गांवों में आज भी हजारों परिवार पट्टे के इंतजार में हैं। जमीन का रिकॉर्ड यूआइटी/यूडीए के नाम होने से पंचायतें चाहकर भी पट्टा नहीं दे सकती और वर्षों से बसे लोग कागजों में अतिक्रमणकारी बनते जा रहे हैं।

घर है लेकिन सुरक्षा नहीं, योजना है, लेकिन निर्माण नहीं

पट्टा नहीं होने से ग्रामीणों की जिंदगी पूरी तरह जकड़ी हुई है। उन्हेें बैंक लोन नहीं मिल रहा। पीएम आवास और शौचालय की राशि स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण नहीं करवा पा रहे। पंचायतें सड़क, सामुदायिक भवन, शौचालय तक नहीं बना सकती है। यूडीए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इंकार करता है, इससे पंचायतों को काम भी पूरी तरह से ठप पड़ा है।

2022 का फैसला कागजों तक सिमटा, जमीन पर नहीं उतरा

4 जनवरी 2022 को आदेश जारी हुआ कि आबादी से सटी भूमि पंचायतों को हस्तांतरित की जाए। पहली सूची में 40 पंचायतों को 214 हेक्टेयर, दूसरी सूची में 4 पंचायतों को 139 बीघा भूमि दी गई। पर कई पंचायतों को कुछ भी नहीं मिला, जबकि कई बिलानाम आबादी जानबूझकर छोड़ दी गई। यहीं से ग्रामीणों का आक्रोश और आंदोलन तेज हो गया।

UDA: 70 नए गांव, वही पुरानी गलती

हाल में यूडीए पेराफेरी में 70 नए गांव जोड़ दिए, पर यहां भी बिना सर्वे आदेश जारी कर दिए गए कि बिलानाम और चरागाह भूमि यूडीए के नाम दर्ज कर दी जाए, जबकि इन गांवों में भी पुरानी आबादी और बसावट पहले से मौजूद है।

Udaipur: नगर निगम में भी अटके पट्टे

नगर निगम विस्तार में शामिल 23 गांवों से 2016 के नियमों के तहत आवेदन लिए गए, पर अब निगम 1992 से पहले के दस्तावेज मांग रहा है। नतीजा यह कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद पट्टे आज तक अटके हुए हैं।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

  • नगर निगम में शामिल 23 गांवों को धारा 69 ए में 31 दिसंबर 2024 तक की बसावट मानते हुए पट्टे दिए जाए। जिन पंचायतों में पहले आपत्तियां जारी हो चुकी, वहां विशेष राहत मिले।
  • यूडीए पेराफेरी में आबादी से सटी भूमि पंचायतों को ट्रांसफर करे। बिना नोटिस तोड़े गए मकानों का मुआवजा दिया जाए। भविष्य में पूरी सुनवाई के बिना कार्रवाई नहीं की जाए।
  • पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों को पेराफेरी से बाहर किया जाए।
  • घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जातियों को पट्टे और यूडीए की अनापत्ति जारी की जाए।

ग्रामीणों का मानना है कि जिला कलक्टर 4 जनवरी 2022 के आदेश का पूरा पालन कराए। यूडीए आबादी वाली जमीन पंचायतों को सौंपे, नगर निगम पट्टा नियमों में शिथिलता दे और जनता को अवैध नहीं, नागरिक माना जाए।

  • चंदनसिंह देवड़ा, संघर्ष समिति संयोजक

ये भी पढ़ें

महिलाएं गोबर से हर माह कमा सकती हैं लाखों रुपए, जानिए कैसे
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 09:42 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान: 35 साल से बसे गांव आज भी अवैध, हजारों परिवार को पट्टे मिलने का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: चरित्र शंका में हैवान बना पति, पत्नी की नृशंस हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

Bhopal District Court
उदयपुर

Rajasthan Aravalli : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, हम अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध

Union Minister Bhupender Yadav said We are committed to conservation of Rajasthan Aravalli range
उदयपुर

Innovation Story: 10 मिनट के चार्ज में 300 किमी तक दौड़ेगी बाइक, गांव से निकले चिराग ने स्क्रैप से तैयार किया प्रोटोटाइप

बाइक का बनाया प्रोटोटाइप, इंसेट में चिराग, पत्रिका फोटो
उदयपुर

उदयपुर में अहमदाबाद हाईवे पर भीषण हादसा: ट्रक-ट्रेलर में भिड़ंत के बाद लगी आग, दोनों वाहन धू-धू कर जले

Udaipur Accident
उदयपुर

Success Story: लंदन की नौकरी छोड़ उदयपुर लौटे साहिल की कहानी उन युवाओं के लिए मिसाल.. जो नौकरी को मंजिल नहीं मानते

Sahil Bhadavia
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.