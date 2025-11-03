महिलाएं गोबर से हर माह कमा सकती हैं लाखों रुपए, जानिए कैसे

ग्रामीण महिलाएं अब गोबर से उपले बनाना बंद कर चुकी हैं। पहले यह कार्य उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, जिससे घर में ईंधन का उपयोग सुनिश्चित होता था। लेकिन अब गांवों में बिजली और गैस पहुंचने के कारण महिलाएं चूल्हों पर होने वाले कार्यों की जगह हीटर और गैस चूल्हे का उपयोग करने लगी हैं।