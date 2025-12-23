चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सर्व समाज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित

गोष्ठी में यह भी कहा गया कि चौधरी चरण सिंह का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक किसान सशक्त नहीं होगा, तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और वर्तमान समय में किसानों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित नागरिकों ने चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।