Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

किसानों को अब मधुमक्खी पालन पर मिलेगा अनुदान, सरकार देगी 40 फीसदी सब्सिडी

- राजकिसान साथी पोर्टल पर करना होगा आवेदन - 1000 बी-बॉक्स, 1000 बी कॉलोनी और 20 बी-कीपिंग किट वितरण की तैयारी - दो चरणों में दी जाएगी अनुदान राशि

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 30, 2025

Farmers will now get subsidy on beekeeping

Farmers will now get subsidy on beekeeping

किसानों की आय बढ़ाने और वैकल्पिक आजीविका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार अब मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देगी। इसके तहत मधुमक्खी पालक किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान पर बी-बॉक्स, बी-कॉलोनी, बी-कीपिंग किट और बी-बॉक्स माइग्रेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह अनुदान कृषक कल्याण कोष से वहन किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन

उद्यान विभाग के अनुसार मधुमक्खी पालन के इच्छुक किसान राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसान के पास कम से कम 0.40 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा। इनमें छह माह से अधिक पुरानी नई जमाबंदी की नकल। उद्यान से पंजीकृत फर्म का कोटेशन तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

दो वर्ष में मिलेगा अनुदान

  • अनुदान राशि 60:40 के अनुपात में दो वर्षों में दी जाएगी।
  • पहले वर्ष: अनुदान राशि का 60 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
  • दूसरे वर्ष: शेष 40 प्रतिशत राशि मधुमक्खियों की जीवितता के पुनः सत्यापन के बाद दी जाएगी।

इन श्रेणियों को मिलेगी प्राथमिकता

इस योजना के तहत निम्न वर्गों के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें लघु एवं सीमांत किसान। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसान, महिला कृषक, मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किसान। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 बी-बॉक्स और 50 बी-कॉलोनी तक का अनुदान दिया जाएगा।

मधुमक्खी पालन से फायदे

  • - फसलों के परागण में मदद से उत्पादन बढ़ता है।
  • - शहद, मोम, रॉयल जेली जैसे उप-उत्पादों से अतिरिक्त आय।
  • - कम निवेश में बेहतर मुनाफा और दीर्घकालिक स्थिरता।
  • - ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का नया अवसर।

मधुमक्खी पालन से बढेगी आय

मधुमक्खी पालन से किसानों की आय में 30-40 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावनाएं हैं। यह कृषि के साथ जुड़ा एक टिकाऊ व्यवसाय है जो फसल परागण में भी सहायक है।

डॉ. शंकर सिंह राठौड़, उप निदेशक उद्यान, भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / किसानों को अब मधुमक्खी पालन पर मिलेगा अनुदान, सरकार देगी 40 फीसदी सब्सिडी

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चक्रवात का असर: सर्द हवाओं ने ठिठुराया, तापमान में आठ डिग्री की गिरावट

Cold winds brought chill, temperature dropped by eight degrees
भीलवाड़ा

विद्यालयवार मिल्क पाउडर आवंटन तय, नियमों की कड़ाई से पालना के निर्देश

School wise milk powder allocation, instructions to follow the rules
भीलवाड़ा

बीए परीक्षा में विश्वविद्यालय की लापरवाही उजागर, गलत प्रश्नपत्र बांटे, छात्रों में रोष

University's negligence exposed in BA exam
भीलवाड़ा

राज्य स्तरीय समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी, 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक होंगी परीक्षा

Time table of state level common half yearly examinations released
भीलवाड़ा

देवउठनी के सावे और वीडीओ भर्ती परीक्षा एक ही दिन, शिक्षकों ने जताया विरोध

Devuthani's Sawa and VDO recruitment exam on the same day
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.